Претендувати на одноразову допомогу від уряду Італії можуть навіть працевлаштовані українці.

Уряд Італії надасть 150 євро одноразової матеріальної допомоги українським біженцям з низьким доходом. Про це повідомляє Інформаційний портал VisitUkraine.today.

На допомогу від італійської влади можуть претендувати українські біженці, які проживають в Італії і заробили не більше 20 тисяч євро за податковий період 2021 року.

Виплату можуть отримати тимчасові і постійні працівники, дослідники, аспіранти зі стипендіями, сезонні працівники та працівники сфери розваг, які відповідають передбаченим критеріям і не отримували таку допомогу в листопаді.

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Особи, які претендують на одноразову допомогу, повинні авторизуватися на спеціальному сайті і вказати категорію допомоги. Виплати будуть проведені до кінця січня 2023 року.

Як Італія підтримує Україну та українських біженців

Італія входить в число найбільш активних країн Європи, що надають фінансову і військову допомогу Україні. У перші дні російського вторгнення Італія надала Україні понад 100 мільйонів євро.

Італія приєдналася до всіх західних санкцій проти Росії і заморозила російські активи на своїй території. Паралельно країна прийняла десятки тисяч українських біженців.

Одним з найважливіших елементів італійської допомоги Україні стали поставки сучасної зброї, яка гостро необхідна на фронті.

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