У Німеччині зменшилася кількість біженців: чи торкнулося це українців

У 2025 році більше біженців померли, виїхали з країни, були депортовані або отримали громадянство.

У Німеччині зменшилася кількість біженців, при цьому громадяни України, як і раніше, залишаються домінуючою групою. Про це повідомили в уряді ФРН, відповідаючи на парламентський запит, пише DW.

Так, за даними уряду, станом на 31 грудня 2025 року в країні проживало близько 3,53 млн осіб, які шукали притулку. Роком раніше таких людей було приблизно на 17 тисяч більше – 3,54 млн.

Влада пояснює таке зниження тим, що у 2025 році більше біженців померли, виїхали з країни, були депортовані або отримали громадянство.

Відео дня

З загальної кількості біженців приблизно 1,33 млн становили українці, і ще майже 707 тисяч осіб визнані біженцями за Женевською конвенцією.

Як зазначила експертка партії "Ліві" з питань внутрішньої політики Клара Бюнгер, це негативна тенденція. "Все менше людей, які потребують захисту, перетинають сильно укріплені зовнішні кордони ЄС", – каже вона.

Українські біженці в Німеччині

Восени 2025 року, після того як уряд України дозволив залишати країну молодим людям до 22 років, до Німеччини в’їхало значно більше українських чоловіків цієї вікової групи порівняно з попереднім роком. Так, за даними федерального уряду, у вересні було задокументовано в’їзд 30 882 громадян України, третину з них становили молоді чоловіки. Однак у наступні місяці аж до грудня частка молодих українців, які в’їжджали до Німеччини, знижувалася, зазначили в уряді ФРН.

За даними Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF), станом на 9 березня 2026 року в Німеччині перебувало близько 1,34 млн осіб, які в'їхали у зв'язку з війною в Україні. Серед них – 349 520 чоловіків і 500 393 жінки віком від 18 до 63 років. Роком раніше в цій віковій групі було зареєстровано 297 660 чоловіків – таким чином, їхня кількість зросла за рік приблизно на 52 000. При цьому кількість жінок того ж віку за той самий період збільшилася менш ніж на 24 000.

Українців, які стали біженцями через повномасштабне російське вторгнення, приймають в ЄС за спрощеною процедурою – без необхідності подавати заяву з проханням про надання притулку, а також відразу надають дозвіл на роботу. Ця схема діє до березня 2027 року.

Українські біженці – новини

У країнах-членах Європейського Союзу понад 4,3 мільйона громадян України мають тимчасовий захист, термін дії якого має закінчитися в березні 2027 року.

Найбільше українців із таким статусом наразі перебуває у трьох країнах: Німеччині – 1 млн 260 тис. 230 осіб; Польщі – 965 990 осіб; Чехії – 397 185 осіб.

