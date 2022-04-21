Крім військової допомоги на суму 800 млн доларів, ще буде економічна в розмірі 500 млн доларів.

Україна отримає від США військову допомогу - гаубиці та тактичні дрони.

Про це керівник офісу президента України Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

"Україна отримає пакет військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів. Він включає гаубиці та тактичні дрони. Крім цього, США нададуть Україні пряму економічну допомогу в розмірі 500 мільйонів доларів", - зазначив він.

Єрмак також додав, що президент США оголосив про заборону пов'язаним з Росією суднам заходити в американські порти.

У свою чергу прес-секретар Пентагону Джон Кірбі детально розповів, що увійде в новий пакет допомоги для України. За його словами, США нададуть 72 155-мм гаубиці і тактичні машини для їх буксирування, а також 144 тисячі додаткових артилерійських пострілів.

Крім того, в новий пакет входять більше 120 тактичних безпілотних літальних апарату Phoenix Ghost, який ВПС США розробили "у відповідь, зокрема, на українські вимоги". Безпілотники "забезпечують аналогічні можливості" безпілотникам Switchblade, які поставили в Україну в попередній раз.

При цьому в Міноборони США розповів, що Phoenix Ghost - це "тактична зброя, яка призначена для завдавання ударів, і можна було очікувати, що вона буде корисна проти ряду різних цілей".

"Це відмінний приклад адаптації до потреб українців в режимі реального часу", - додав чиновник.

За словами Кірбі, система вимагатиме мінімального навчання для досвідчених операторів дронів: "Ми збираємося працювати над цими вимогами до навчання безпосередньо з українськими збройними силами".

Як раніше повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден виступив з новою заявою щодо ситуації в Україні. За його словами, зараз Росія переорієнтувала компанію на захоплення нових територій на сході України.

За його словами, Україна отримає новий пакет військової підтримки на суму 800 мільйонів доларів і 500 мільйонів доларів економічної допомоги, а також анонсував програму для українських біженців.

Вас також можуть зацікавити новини: