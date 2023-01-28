В Одеському національному академічному театрі опери та балету протягом півроку намагаються боротися з цією фейковою трупою.

У Європі, зокрема, Франції, гастролює балетна трупа, що видає себе за артистів Одеського національного академічного театру опери та балету.

На афішах трупи – слова "Український національний балет Одеси", в репертуарі – "Лебедине озеро" Петра Чайковського. Одеський "Оперний" звинувачує трупу в незаконному використанні назви, фото і відеоматеріалів, а Мінкульт засуджуэ за презентацію України через російський балет, йдеться в сюжеті ТСН.

Як з'ясувалося, балетна трупа дійсно з Одеси. У неї, якщо вірити організаторам, входять тільки українці і кілька чехів. Раніше організація, яка гастролює як "Національний балет", називалася ТОВ "Театр російського класичного балету", після 2017-го – "Театр класичного і сучасного балету". Ось тільки репертуар трупи так і залишився російським.

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В Одеському національному академічному театрі опери та балету наголошують, що крадіжка назви загрожує для них репутаційними втратами. Кажуть також, що протягом півроку намагаються боротися з цією трупою, звертаючись до французьких та ірландських промоутерів, проте у відповідь чують лише погрози.

"Як можна себе назвати Національний балет Одеси, це потрібно заслужити багаторічною працею, щоб Міністерство надало цей статус національний. І закінчилася наша переписка офіційна погрозами з їхнього боку. Мовляв, чому ви звертаєтеся до організаторів концертів, я там звернуся до своїх представників в Одесі, щоб розібралися з вами. Для українського балету такі крадіжки назви – це чималі репутаційні втрати на майбутнє. Тому що приїдуть зараз, там трупа невелика, якісь невеликі декорації намальовані, а видають себе за Національний театр. І наступного разу вже буде сприйняття України і національного мистецтва балетного... Ну який це рівень, ну з чим його можна порівнювати, розумієте", – розповідає диригент Національного театру опери та балету Ігор Чернецький.

Фейкова трупа тим часом виправдовується, що використовує фото і відео з одеського "Оперного" нібито тільки в цьому сезоні – для більшого комерційного успіху.

"Імпресаріо вирішив, що під цим брендом під цією назвою буде дуже добре продаватися продукція", – каже арт-директорка трупи Олександра Федоріна.

Український балет під час повномасштабної війни

У Європі шалений попит на український балет. Українські артисти (і ті, хто себе за них видає) забезпечують аншлаг. Тим часом безліч українських артистів давно проміняли пуанти на берці і захищаються нашу країну від російського окупанта.

У листопаді загинув у важких боях під Бахмутом 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хупьянец. Хлопець родом з Донецька присвятив все життя опереті – тут була його перша трудова книжка і сюди ж він повернувся після того, як пройшов строкову службу в армії. З початком повномасштабної війни пішов добровольцем на фронт.

У вересні в бою під Майорськом Донецької області загинув заслужений артист України, соліст Національного академічного театру опери та балету Олександр Шаповал.

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