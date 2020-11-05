Українка балотувалася від республіканців, її підтримали 187 тисяч виборців.

Народжена у Чернігівській області, а нині – американка, Вікторія Спартц потрапила до Палати представників США від 5-го округу штату Індіана.

Про це повідомляє Ukrainian American Media.

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У 2017 році вона отримала місце сенатора в Конгресі штату Індіана. Тоді Спартц перемогла шістьох кандидатів, зокрема Дена Шмідта, що раніше працював з колишнім губернатором Майком Пенсом.

У 2020 році українка балотувалася від республіканців, її підтримали 187 тисяч виборців. Жінка випередила найближчу суперницю Крістіну Хейл на 6%. Наразі підраховано 89% протоколів, тому цифра може змінюватися.

Вибори в США: що відомо

Станом на ранок 5 листопада кандидату в президенти від демократів Джозефу Байдену залишилося набрати всього шість голосів для перемоги на виборах президента США. Він набирає 264 голоси, в той час як у Дональда Трампа – 214 голосів.

Підсумок президентської компанії по суті залежить від результатів в штаті Невада.

УНІАН стежить за результатами виборів у США: онлайн-трансляція постійно оновлюється.

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Автор: УНІАН