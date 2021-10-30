В Адені стався вибух \ фото REUTERS

В аеропорту єменського міста Аден стався теракт, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб.

За інформацією, що надходить, начинений вибухівкою автомобіль був підірваний біля зовнішніх воріт аеропорту, передає ТАСС з посиланням на телеканал Al Arabiya.

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Автор: Ірина Погоріла