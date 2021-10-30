Начинений вибухівкою автомобіль був підірваний біля зовнішніх воріт аеропорту.

В аеропорту єменського міста Аден стався теракт, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб.

За інформацією, що надходить, начинений вибухівкою автомобіль був підірваний біля зовнішніх воріт аеропорту, передає ТАСС з посиланням на телеканал Al Arabiya.

A car explosion targeted the outer gate of Aden International Airport, leaving at least ten killed and many injured. The car exploded near a bus and lots of taxis carrying people. #SouthYemen#Yemenpic.twitter.com/6Ypl78mo6Q — Summer Ahmed (@summerahmeda) October 30, 2021

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла