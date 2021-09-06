Жінка звинуватила Лукашенка в авіапіратстві після скандального затримання Протасевича.

Генпрокуратура Білорусі 1 вересня повідомила про порушення кримінальної справи щодо громадянки РФ, яка опублікувала критичний твіт про Лукашенка. Як з'ясувалося, жінку утримують під вартою з кінця травня.

Як повідомляє TJournal, правозахисна організація" Вясна" з'ясувала, що затриманою є 58-річна росіянка Ірина Вікхольм. Її звинувачують у "публічному наклепі на адресу глави держави". За даними справи, 23 травня жінка прокоментувала в Twitter скандальне затримання Романа Протасевича. Опублікувала фотографію Лукашенка і текст про вчинення ним "акту тероризму і авіапіратства".

В ході попереднього слідства жінка свою провину не визнала.

Прес-секретар посольства РФ в Білорусі Олексій Москальов підтвердив затримання жінки: "Вікхольм дійсно затримана, вона знаходиться в СІЗО Бреста".

За словами Москальова, ситуацією опікується генконсульство РФ в Бресті - співробітники вже відвідали затриману, хоча вона не просила про зустріч. Росіянка не скаржилася на умови утримання і стан здоров'я.

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Посадка літака Ryanair в Мінську і затримання Протасевича

23 травня літак Ryanair "Афіни-Вільнюс" розвернувся над територією Білорусі і екстрено приземлився в Мінську після повідомлення про мінування, яке нібито отримала Адміністрація Мінського аеропорту і передала екіпажу.

Однак у підсумку влада країни затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який летів на цьому літаку і розшукувався в Білорусі. Подія викликала реакцію світової спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади.

Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з півночі 26 травня. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. З 29 травня Кабінет Міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України.

У Європейському Союзі почали роботу над новими обмежувальними заходами проти влади Білорусі, і в підсумку заборонили білоруським державним авіакомпаніям користуватися повітряним простором і аеропортами ЄС.

За розслідування обставин вимушеної посадки літака в Мінську взялася Міжнародна організація цивільної авіації ( ІКАО, ICAO) - спеціалізована установа ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації і координує її розвиток.

Автор: Дмитро Захаров