Російській компанії імовірно не дозволять брати участь в тендері.

Віце-прем'єр, міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек вважає малоймовірною участь російської сторони у тендері на будівництво нового блоку на АЕС "Дуковани".

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Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву міністр зробив в програмі Partie на телеканалі Prima.

У березні Мінпромторг Чехії оголосив, що розпочне оцінку безпеки заявників на постачання для електростанції "Дуковани", серед яких і російський "Росатом".

Втім, новини про причетність РФ до вибуху на складах боєприпасів у комплексі Врбетице в 2014 році змінюють ситуацію. Російській компанії імовірно не дозволять брати участь в тендері.

"Я не можу уявити, щоб "Росатом" в цей момент був включений в оцінку безпеки", - заявив Гавлічек.

Він прогнозує, що уряд рогзляне дане питання в понеділок.

Скандал між Чехією та Росією

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Автор: Дмитро Захаров