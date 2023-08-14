Рятувальникам довелося діставати Вайата Кауфмана після того, як спроба зробити фото під час сімейної поїздки у Великий каньйон вийшла з-під контролю.

13-річний підліток вижив після падіння з 30-метрової висоти під час сімейної поїздки в Гранд-Каньйон (США).

Влада заявила, що бригаді швидкої допомоги знадобилося дві години, щоб врятувати Вайата Кауфмана після того, як він послизнувся на стежці Брайт-Енджел-Пойнт, пише Sky News.

Хлопчика перевезли до лікарні Лас-Вегаса для лікування дев'яти зламаних хребців, розриву селезінки, колапсу легенів, струсу мозку, перелому руки та вивиху пальця.

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"Я був на виступі і рухався вбік, щоб інші люди могли сфотографуватися. Я присів навпочіпки і тримався за камінь. У мене на ньому була лише одна рука. Це було не дуже гарне рішення. Він ніби відштовхував мене назад. Я втратив контроль і почав падати", - розповів Вайатт телеканалу Phoenix KPNX.

Рятувальники спустилися зі скелі, щоб витягнути постраждалого хлопчика з каньйону в спеціальному кошику.

"Я тільки пам'ятаю, як прокинувся і опинився в задній частині машини швидкої допомоги і вертольота, потім в літаку і опинився тут", - сказав Вайатт з лікарні.

Батько хлопчика Брайан повернувся до їхнього будинку в Північній Дакоті, коли дізнався про падіння та порятунок сина. "Ми надзвичайно вдячні кожному за роботу. Дві години - це вічність у такій ситуації", - сказав Кауфман.

Він зазначив, що Вайатт із матір'ю були в поїздці в національні парки, коли сталося падіння.

Кауфман додав, що його сина виписали з лікарні в суботу, і його везуть додому. "Нам просто пощастило, що ми веземо свою дитину додому в машині на передньому сидінні, а не в коробці", - сказав Кауфман KPNX.

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Як повідомляв УНІАН, раніше біля узбережжя Мексики врятували австралійського моряка і його собаку, які харчувалися тільки дощовою водою і сирою рибою протягом двох місяців.

Проблеми почалися через місяць після початку подорожі, коли судно потрапило в шторм, а вся електроніка була пошкоджена, через що він не зміг викликати допомогу.

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