Зокрема, вагу має лише офіційна інформація.

У питаннях оборони варто приділяти увагу офіційній інформації, а не гучним заголовкам ЗМІ про призупинення військової допомоги він США з посиланням на неназвані джерела. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив в Telegram.

"Ми працюємо, менше рефлексуйте на гучні заголовки про оборонку, вагу має лише офіційна інформація", - наголосив Єрмак.

Призупинка військової допомоги США

Як повідомляв УНІАН, за даними видання Politico з посиланням на джерела, Міністерство оборони США призупинило постачання до України окремих видів зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів через нібито зменшення запасів артилерійських снарядів, ракет протиповітряної оборони та високоточної зброї. Ці види озброєння були законтрактовані ще за часів президенства

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Джо Байдена в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, відповідно до якої США фінансують закупівлю зброї для України в американських оборонних компаній.

За даними видання Financial Times, це рішення США призупинити поставки зенітних ракет істотно вплине на здатність України протистояти російським ракетним і дроновим атакам. Водночас,в Україні дуже розраховували на цю довгострокову допомогу.

За даними видання BILD, тепер Україні для відбиття російських ракетних атак вистачить запасів до кінця літа.

Серед різного, Білий дім призупинив постачання Україні зенітних ракет PAC3 Patriot, 155-мм артилерійських боєприпасів, боєприпасів GMLRS, зенітних ракет Stinger, ракетAIM-7 та ракет Hellfire.

У цьому зв’язку, Міністерство закордонних справ України викликало до себе тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля. В МЗС наголосили на критичній важливості продовження постачання вже виділених оборонних пакетів, з особливим акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України.

Водночас, за даними Міністерства оборони України, до України не надходило офіційних повідомлень про призупинення постачань цих видів озброєнь.

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