Диктатора зустрічала почесна варта з пострілами.

У середу, 6 грудня, російський диктатор Володимир Путін прилетів із візитом до Об’єднаних Арабських Еміратів. Найвідомішого воєнного злочинця світу зустрічали помпезно із військовими почестями та із залученням авіації.

Як повідомляє прес-служба Кремля, Путін приїхав на зустріч із наслідним принцом ОАЕ Мохаммедом бін Зайд аль-Нахайяном в Абу-Дабі.

На шляху до Президентського палацу Каср Аль-Ватан кортеж Путіна зустрічали військові ОАЕ, верблюди, коні. Диктатор їхав під звуки бубнів, а у небі літаки залишали сліди в кольорах прапора РФ. Літаки зробили щонайменше два кола за маршрутом Путіна. Це безпрецедентні почесті для іноземних гостей.

Під час зустрічі Путін заявив, що відносини між РФ та ОАЕ "вийшли на безпрецедентно високий рівень", а також назвав країну "головним торговим партнером Росії в арабському світі". Також Путін повідомив, що обговорить із колегою палестино-ізраїльський конфлікт і війну проти України.

Що передувало

Нагадаємо, що Росія намагається встановити більш тісні відносини з ОАЕ. В середині листопада "Ростех" представив в ОАЕ близько 200 зразків продукції військового, подвійного і цивільного призначення.

Вчора стало відомо, що росіяни вже представили свою нову розробку - автоматизований комплекс з протидії малорозмірним безпілотникам.

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