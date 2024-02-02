Також сенатори хочуть відновити візовий режим для громадян Угорщини.

Білий дім повинен розглянути можливість запровадження санкцій проти Угорщини. Таку думку висловили одразу кілька сенаторів Конгресу США включно з очільником Комітету з міжнародних відносин Беном Кардіном, пише Bloomberg.

За його словами, чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є "найменш надійним" союзником НАТО, який викликає зростаюче обурення серед партнерів. Кардін зокрема засудив затягування Орбаном виділення макрофінансової допомоги України від Європейського Союзу, а також зволікання із схваленням вступу Швеції в НАТО.

З огляду на це, на думку Кардіна, Білому дому слід зважити можливість запровадження санкцій і скасування безвізового режиму для громадян Угорщини.

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Двоє інших сенаторів — демократ Жанна Шахін і республіканець Том Тілліс — заявили, що Орбан ризикує "безповоротно зіпсувати" відносини Угорщини зі США та НАТО, якщо він не посприяє вступу Швеції до військового альянсу.

Bloomberg зазначає, що ці докори з боку Вашингтона посилюють європейське невдоволення Орбаном, який поставив під сумнів зобов’язання Заходу захистити Україну від вторгнення Росії та підтримував зв’язки з Москвою.

Усі троє сенаторів відзначили у спільній заяві, що через бездіяльність Угорщини щодо прийняття Швеції в НАТО "і час, і терпіння спливають".

Зовнішня політика Угорщини: останні новини

Як писав УНІАН, 1 лютого Рада ЄС схвалила виділення Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Тривалий час це рішення блокував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Але погрозами та поступками інші лідери ЄС змогли його переконати цього разу.

Після того, як у січні Туреччина дала свою згоду на приєднання Швеції до НАТО, Угорщина залишилася єдиною країною альянсу, яка досі не ухвалила такого рішення. Минулого тижня Орбан запросив прем’єр-міністра Швеції в Будапешт, щоб той розповів угорському керівнику, чому він має дати згоду на приєднання Швеції до альянсу.

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