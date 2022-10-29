Нацрада звернулася до правоохоронних органів із відповідною заявою, яка була підготовлена на основі моніторингу програм цих російських каналів.

Російські телеканали "Россия 24", "RTR Планета" і "Первый" мають бути визнані терористичними організаціями.

Про це заявила голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення звернулась до правоохоронних органів визнати російські телеканали "Россия 24", "RTR Планета" і "Первый" терористичними організаціями відповідно до українського законодавства. В своїх ефірах ці канали систематично викривляють інформацію, дезінформують та залякують телеглядачів, публічно підтримують та виправдовують вчинення РФ терористичних актів на території України.

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"Ми звернулись до правоохоронців із цим, тому що тероризм, це не лише захоплення заручників, підпали, вбивства, обстріли мирних сіл і міст. Це й таке пропагандистське насильство над людьми, яких намагаються позбавити можливості критично осмислити те, що вони їм розповідають. Ті речі, які вони транслюють спрямовані якраз на залякування, намагання посіяти страх та жах, на виправдання своїх дій", - сказала Герасим’юк.

Голова Нацради додала, що відповідне звернення було зроблено на основі проведеного Нацрадою моніторингу програм цих російських каналів, зокрема, під час поширення інформації щодо вчинених терактів у Вінниці, Оленівці і Чаплиному.

"Ми провели спеціальний моніторинг і дослідили, як, на наш погляд, терористичні російські телеканали "Россия 24", "RTR Планета" і "Первый", використовували свої ефіри для того, щоб виправдати те, що відбувалося у нас під час терористичного акту у Вінниці, страшного вибуху в Оленівці, обстрілу мирних людей на станції в Чаплиному….Мало того, всі ведучі у сюжетах, які йшли на цих каналах, вони заохочували подібні дії надалі", - сказала Герасим’юк.

Вона зазначила, що Нацрада звернулася до правоохоронних органів, щоб вони взяли до уваги факти сприяння і здійснення терористичної діяльності цими трьома російськими телеканалами, які систематично пропагують і розповсюджують ідеологію тероризму та збройної агресії РФ як держави-терориста проти України.

"Ми вважаємо, що це є складова злочину і тому звернулися до правоохоронних органів, щоб вони порушили кримінальну справу за фактами діяльності, терористичних актів щодо цих каналів. А також ми хочемо, щоб ці наші матеріали долучили у справи, коли вони будуть порушені. Ми надаємо всі докази для того. Ми впевнені, що ця дія допоможе нам вилучати цих інформаційних терористів з інформаційного простору не лише України, але й всього світу", - підкреслила Герасим’юк.

Боротьба з російською пропагандою

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує поширити світові санкції на всіх російських пропагандистів та зірок, які підтримують чи виправдовують терор. Президент наголосив, що російська армія програє і відступає на полі бою, а тому результати терору проти цивільного населення України та інфраструктури подаються російською пропагандою як замінник військових перемог.

9 червня Національна рада з електронних ЗМІ в Латвії (NEPLP) заборонила транслювати в країні 80 російських телеканалів, які ще там залишилися.

Російськомовна версія одного з найбільших телеканалів Європи Euronews просуває наративи російських пропагандистів.