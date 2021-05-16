За словами Жозепа Борреля, указ російського уряду є несумісним із Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

У Євросоюзі назвали необґрунтованим рішення російської влади включити Чехію і США в список "недружніх країн".

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля, передає Громадське.

"Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення, щоб уникнути подальшого погіршення відносин, які й без того перебувають у напруженому стані", - заявили в ЄС.

За словами Борреля, указ російського уряду є несумісним із Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року, яка зобов'язує приймаючі держави забезпечувати функціонування дипломатичних місій.

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"Ми висловлюємо повну солідарність із Чехією, державою-членом ЄС, та Сполученими Штатами Америки та закликаємо Росію повністю поважати Віденську конвенцію", - додав Боррель.

Росія назвала недружні держави

14 травня Росія опублікувала список іноземних держав, які, на її думку, здійснюють "недружні" дії. "Недружніми" Росія вирішила визнати тільки дві держави - США і Чехію.

Раніше стало відомо, що російська влада формує список "недружніх" країн, які не зможуть наймати на роботу в дипломатичні місії співробітників з Росії.

Створити перелік "недружніх" країн уряду наприкінці квітня доручив президент Росії Володимир Путін.

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Автор: Олександр Топчій