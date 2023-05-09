Активісти розбудили росіян тими звуками, якими вони самі будять українців.

У Варшаві місцеві активісти "привітали" російських дипломатів сиреною повітряної тривоги і звуками бомбардування. Акцію влаштували представники руху "Євромайдан-Варшава".

Захід розпочали о 6 ранку під стінами багатоповерхівки, в якій проживають російські дипломати.

"У День Перемоги будимо їх звуками, якими вони будять українців ось уже дев'ятий рік. Прокидайтеся, рашисти! Ваш час настав! Ми хочемо, щоб сьогодні сучасні фашисти прокинулися від наслідків власних дій", – пояснили активісти суть акції.

Відео дня

Крім акустичного впливу на дипломатів країни-агресора активісти також розгорнули великий банер з хештегом #russiaisaterroriststate.

Коментуючи свою акцію, організатори відзначили, що не очікують від російських дипломатів якихось правильних слів або дій, а просто хочуть, щоб їх нарешті вислали з Польщі.

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Сьогодні на пострадянському просторі відзначається День Перемоги. Його традиційно дуже широко святкують в Росії, де перемога СРСР над гітлерівською Німеччиною зведена в напіврелігійний культ. З цієї нагоди в Москві відбувся військовий парад, на якому виступив російський диктатор.

Однак "святкувати" сакральну дату держава-агресор почала ще вночі, коли влаштувала масований ракетний обстріл України. За даними Генштабу ЗСУ, всього враз запустив 25 ракет, з яких 23 вдалося збити.

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