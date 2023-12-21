На даний момент офіційно підтверджені дані про 15 загиблих та 24 поранених.

Чеська поліція заявила, що вона шукала студента, який хоче вчинити самогубство перед тим, як сталася стрілянина з багатьма жертвами у Празі. На даний момент офіційно підтверджені дані про 15 загиблих, 24 поранених.

Як пише SZ, о 12:20 поліція отримала інформацію про те, що 24-річний чоловік із села Хостунь збирається виїхати до Праги і каже, що хоче покінчити з собою. О 12:45 в цьому ж селі був знайдений труп чоловіка. Це був батько підозрюваного.

За даними видання Novinky, вогонь відкрив 25-річний студент філософського факультету Карлового університету Давид Козак. Він стріляв з довгоствольної гвинтівки. Пізніше він наклав на себе руки.

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Повідомляється, що підозрюваний був студентом факультету мистецтв і він повинен бути на лекції о 14:00. Поліція негайно прибула і евакуювала будівлю. О 14:59 отримана перша інформація про стрілянину в іншій будівлі на площі Палах, перші патрулі були на місці через кілька хвилин, о 15:20 фахівці на місці передали інформацію, що на галереї будівлі знаходиться неживе тіло стрільця.

"За результатами перевірки, він (стрілець) був для нас "чистим аркушем", ми з'ясували, що він легально володіє декількома одиницями вогнепальної зброї", - повідомив начальник поліції.

Стрілянина в Празі - деталі

Чеська поліція повідомляла, що в результаті стрілянини біля університету у центрі Праги були вбиті і поранені люди. Встановлено стрілок, який відкрив вогонь в університеті в Празі - це Давид Козак. Число загиблих в результаті стрілянини в Празі перевищило 15 осіб, повідомив глава поліції Чехії. Інцидент стався на факультеті мистецтв Карлового університету, розташованому на площі Яна Палаха.

В мережі виявлено російськомовний Telegram-канал в якому автор готується до шутінгу. ПІБ збігаються з передбачуваним стрільцем в Празі. У месенджері є канал David Kozák, створений 9 грудня, який вівся російською мовою. У ньому автор заявляє, що "йде до скулшутінгу" і "надихається" стрілками, які влаштовували масові вбивства в школах.

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