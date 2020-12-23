фото REUTERS
Чоловіка, який підозрюється у вбивстві трьох поліцейських у Франції, знайдено мертвим.
Про це міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен написав на сторінці в Twitter.
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"Зловмисник знайдений мертвим. Я йду туди", - написав міністр.
Нагадаємо, у Франції в результаті стрілянини в ніч на середу, 23 грудня, загинули три поліцейських, ще один поранений.
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