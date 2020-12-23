Раніше стало відомо, що у Франції чоловік убив поліцейських, які прибули допомогти жертві домашнього насильства.

Чоловіка, який підозрюється у вбивстві трьох поліцейських у Франції, знайдено мертвим.

Про це міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен написав на сторінці в Twitter.

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"Зловмисник знайдений мертвим. Я йду туди", - написав міністр.

Нагадаємо, у Франції в результаті стрілянини в ніч на середу, 23 грудня, загинули три поліцейських, ще один поранений.

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Автор: УНІАН