Новий британський лейбористський уряд прагне до глибших військових зв'язків із Німеччиною та Францією.

Два найбільших європейських донори військової допомоги Україні - Німеччина і Велика Британія - укладають оборонний пакт, оскільки зростають побоювання, що перемога Дональда Трампа на листопадових виборах у США може означати катастрофу для європейської безпеки.

Побоювання з приводу того, що Вашингтон може різко обмежити підтримку України наступного року, тільки посилилися після того, як кандидат від республіканської партії Трамп вибрав Дж. Ді Венса своїм кандидатом на посаду віцепрезидента, пише Politico.

Венс неодноразово наголошував на своїй незгоді з тим, щоб США виписували так звані "порожні чеки", щоб допомогти Києву відбити російське вторгнення.

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Велика Британія є стійким прихильником України, і ця підтримка триватиме і за нового лівоцентристського лейбористського уряду під керівництвом прем'єр-міністра Кейра Стармера, який цього місяця здобув переконливу перемогу на виборах.

Новий лейбористський уряд країни з більшим ентузіазмом ставиться до налагодження глибшого співробітництва в галузі оборони з європейськими союзниками, ніж його консервативний попередник, і швидко приступив до підписання угоди про співпрацю з Німеччиною в середу.

У рамках туру Європою, включно з Францією, Польщею та Естонією, що тривав цього тижня понад 48 годин, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі уклав договір зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом у комплексі міністерств Бендлерблок у Берліні.

Угода зобов'язує обидві сторони активізувати промислову координацію і спільні операції, але попереду ще багато чого належить зробити.

"Ці візити дають чіткий сигнал про те, що європейська безпека буде першим пріоритетом цього уряду у сфері зовнішньої політики та оборони", - заявив Хілі.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Велика Британія та Німеччина є двома найбільшими європейськими донорами допомоги Україні, коли йдеться про військову допомогу, та найбільшими прямими витратами на оборону, виділивши 74,9 млрд євро та 66,8 млрд євро відповідно у 2023 році.

Через три тижні свого перебування на посаді міністра Гілі заявив, що новий пакт "покладе початок новим глибоким оборонним відносинам".

"Цілі, викладені у спільній декларації в середу... включають у себе зміцнення оборонної промисловості Великої Британії та Німеччини, посилення євроатлантичної безпеки, підвищення ефективності спільних операцій, протидію зростаючим викликам безпеці, таким як кіберсфера, і підтримку України", - заявили в міністерстві оборони Великої Британії.

Як Велика Британія допомагає Україні

Україна та Велика Британія уклали угоду про кредитну підтримку оборонних можливостей нашої держави.

Як зазначається в повідомленні на сайті президента Володимира Зеленського, у його присутності міністри оборони Рустем Умеров і Джон Хілі підписали Угоду між урядами країн про офіційну кредитну підтримку в розвитку оборонних можливостей України.

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