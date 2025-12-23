У країні приготували елітний підрозділ підводних диверсантів, який зможе розгорнути морські апарати для стримування агресивних дій росіян.

У Великій Британії елітний підрозділ підводних диверсантів готовий до розгортання морських апаратів, здатних до "фізичних дій" для пошкодження критично важливих підводних кабелів і трубопроводів Великої Британії.

Генерал Гвін Дженкінс заявив Financial Times, що Велика Британія не може дозволити собі ігнорувати загрозу в морі, яка походить від передових підводних можливостей Росії, що "постійно вдосконалюються".

Зазначається, що підрозділ досвідчених підводників відповідає за картування і потенційне порушення підводної інфраструктури - такої як інтернет-кабелі та газопроводи.

Відео дня

Російська загроза в морі

"Ми бачимо, що можливості Головного управління глибоководних досліджень (ГУГД) у сфері підводних робіт поновлюються. У них були проблеми з цією програмою, але, схоже, вони перезапустили її. Тому ми очікуємо їхнього повторного розгортання", - зазначив Дженкінс.

Генерал додав, що ГУГІ може використовувати підводні апарати на екстремальних глибинах, що "дає росіянам можливість фізичного впливу, якщо вони цього захочуть". При цьому він відмовився уточнити, що має на увазі під фізичним впливом.

"Є агресивний режим із можливостями і бажанням здійснювати саботаж і переходити до точок напруженості, і є об'єкт, що дає змогу занурюватися на глибину за допомогою підводних апаратів на позначену на карті інфраструктуру, яка має для нас першорядне значення. Мені це не здається хорошим поєднанням", - прокоментував Дженкінс.

Військово-морські експерти припустили, що Москва може закласти вибухівку в місцях з'єднання кабелів.

Видання зазначило, що хоча ГУГІ проводить підводні місії вже багато років, його робота суворо засекречена, і британське військово-морське командування до недавнього часу відмовлялося визнавати його існування або обговорювати те, що їм відомо про його діяльність.

Журналісти нагадали, що ДІГУ зазнало невдачі 2019 року, коли 14 його старших офіцерів загинули в пожежі на борту глибоководного підводного човна "Лошарик", що перебував на загадковій операції в арктичних водах близько до Норвегії.

Як захищатиметься Велика Британія

Для протидії цій загрозі Королівський військово-морський флот оголосив про нову оборонну угоду з Норвегією - найважливішим союзником у моніторингу російських військово-морських суден і підводних човнів, які входять до європейських вод через північний прохід між Гренландією, Ісландією та Великою Британією.

Також було укладено низку контрактів на суму 4 млн фунтів стерлінгів на створення оборонного кільця з акустичних датчиків і автономних суден, відомого як "Атлантичний бастіон".

Додаткові 35 млн фунтів стерлінгів на "Атлантичний бастіон" очікуються 2026 року.

Окремо експерти Королівського інституту об'єднаних служб запропонували посилити "Атлантичний бастіон" засобами нанесення ударів далекої дії, такими як платформи, оснащені ракетами "Томагавк", щоб стримувати "наплив" російських підводних човнів з арктичних баз.

Дженкінс наголосив на важливості захисту Великої Британії як від ГУГІ, так і від звичайних сил Північного флоту РФ:

"У нас фактично... є кордон із Росією. Це відкрите море на північ від нас, і будь-яка самозаспокоєність, що між нами і цією загрозою знаходиться Східна Європа - це невиправдана самозаспокоєність".

Він додав, що РФ продовжує інвестувати у свої військово-морські можливості та вдосконалюватися.

"Ми повинні сприймати цю загрозу дуже серйозно", - рекомендував Дженкінс.

Він зазначив, що ситуацію погіршує і те, що важко прогнозувати дії росіян.

"Здатність Росії розуміти власні ескалації та дії у відповідь... у цьому є невизначеність, яка мене турбує", - сказав Дженкінс.

Ситуація з підводними кабелями Європи

17 вересня видання Sky News писало, що підводні кабелі, які з'єднують Європу і Британію, можуть стати новою мішенню Кремля. Експерти навіть почали з'ясовувати, чи може саботаж на них вплинути на Велику Британію.

А на початку цього року повідомлялося, що в Балтійському морі було сильно пошкоджено підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телебачення.

Вас також можуть зацікавити новини: