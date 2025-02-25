За словами міністра фінансів Німеччини, така пропозиція президента США не отримає необхідної одностайності.

Росію не приймуть до "Великої сімки" (G7), як того вимагає президент США Дональд Трамп. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс в інтерв'ю Reuters.

"Засудження G7 агресивної війни Росії є дуже чітким, особливо в третю річницю жорстокого нападу Росії", - наголосив політик та додав, що пропозиція Трампа не отримає необхідної одностайності.

У виданні зазначили, що Кукіс поїде до Кейптауна на зустріч міністрів фінансів G20, однак на ній не буде присутній представник США Скотт Бессент через непорозуміння в розкладі. Зазначається, що теперішній стан світової економіки буде головною темою зустрічі.

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"Нам дійсно потрібно знову стати на шлях економічного зростання", - зауважив німецький міністр.

За його словами, Німеччина "має виконати багато домашнього завдання".

Водночас Кукіс вважає, що торговельної війни між США та ЄС можна уникнути, адже обидві сторони готові до перемовин.

"Ніхто не зацікавлений у початку торговельної війни", - додав політик.

Своєю чергою міністр додав, що G7 може обговорити пропозиції щодо використання 300 млрд доларів російських активів, які були заморожені у Європі, для відновлення України. Однак він підкреслив, що "дискусії тільки починаються, тому напевно, ще трохи рано говорити про це".

Повернення Росії до G7 - що відомо

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що "із задоволенням" прийняв би Росію назад у G7. За його словами, рішення виключити країну з "Великої сімки" було помилкою.

"Обама і кілька інших людей зробили помилку, виключивши її. Цілком можливо, що якби G8 залишилася, кризи в Україні б не було. І якби я був президентом, Росія ніколи б не напала на Україну", - вважає він.

Водночас у Франції відповіли на бажання Трампа повернути Росію в G7. Там вважають, що таке повернення наразі є немислимим, адже "Велика сімка" - це група найбільш розвинених демократій.

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