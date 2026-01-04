У Трампа вже є 'віце-король Венесуели' на заміну Мадуро, - The Washington Post

За даними інсайдерів, в адміністрації Трампа є людина, що хотіла повалити режим Мадуро ледь не більше за всіх.

Вашингтон недвозначно заявив про намір "керувати" Венесуелою на період трансформації політичного режиму в цій країні. Ймовірно, фактичним керівником Венесуели стане державний секретар США Марко Рубіо. Про це пише The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела серед американських чиновників.

За словами джерел, саме очільник Державного департаменту, який має кубинське коріння і ненавидить комуністичні режими Куби й Венесуели, відіграв ключову роль в організації спецоперації з усунення Ніколаса Мадуро.

"Рубіо та президент тісно співпрацюють над цим", і вони вдвох "дійсно керували цим", – сказала одна людина, близька до адміністрації Трампа, яка знає Рубіо багато років.

Тепер йому ж належить сформувати новий уряд Венесуели та розібратися з її нафтовими активами.

"Завдання, що стоїть перед ним, приголомшливе", – сказав один неназваний високопосадовець.

Вільне володіння іспанською мовою, а також знайомство з латиноамериканськими лідерами та зокрема венесуельською опозицією роблять кандидатуру Рубіо оптимальною для трансформації Венесуели.

Окрім того перед Рубіо також стоїть завдання відновити довіру до Білого дому в Конгресі США, де, м’яко кажучи, були не в захваті від військової операції, на яку парламент не давав згоди.

Після операції у Венесуелі Рубіо у спілкуванні з журналістами прозоро натякнув, що комуністичний режим на Кубі, звідки колись втекли його батьки, теж може потенційно стати ціллю нової військової операції США. І навіть якщо наразі приготувань до цього не видно, тиск на Кубу буде посилено саме шляхом розриву її досі міцних зв’язків із Венесуелою.

"Я вважаю, що одна з перших вимог, яку ми як Сполучені Штати маємо до того, хто керує справами у Венесуелі, полягає в тому, щоб будь-яка підтримка Куби має припинитися, бо це дестабілізує цей режим і призведе до кращого результату", – сказав Кевін Вітакер, який обіймав посаду посла США в Колумбії за часів першої адміністрації Трампа.

На думку аналітиків, "керування" Венесуелою навряд чи буде схожим на американську військову адміністрацію в Іраку чи Афганістані, бо для цього знадобилося б відправити тисячі американських чиновників і десятки тисяч солдатів безпосередньо до Венесуели. Трамп, вочевидь, хоче уникнути цього.

Колишній співробітник Сенату, який підтримує зв'язок з Рубіо, сказав, що, ймовірно, Білий дім просто передаватиме Каракасу список вимог, щоб місцева влада вже сама впроваджувала ці рішення.

"Ми скажемо їм: "Гей, ось що ви маєте зробити, щоб не було ще однієї атаки. Саме так [Трамп] бачить управління країною", – сказав чиновник.

За словами аналітиків, в адміністрації Трампа сподіваються, що операція із викрадення Мадуро достатньо налякала венесуельські еліти, щоб вони стали слухняними.

Як писав УНІАН, блискавична операція США із захоплення Ніколаса Мадуро означає для Росії та Китаю втрату ключового союзника в Латинській Америці, але також це може мати для них стратегічні вигоди. Силове вторгнення США на територію суверенної держави викликало глобальне обурення, зокрема в Латинській Америці.

Москва і Пекін можуть скористатися цим невдоволенням для глибшого проникнення в регіон і для виправдання своїх агресивних дій в інших частинах світу.

