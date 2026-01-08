Під час операції США у Венесуелі загинули 100 осіб, - Reuters

Раніше Каракас не називав точну кількість загиблих, але армія опублікувала список з 23 імен своїх загиблих.

В результаті атаки США, коли був повалений президент Венесуели Ніколас Мадуро, загинули 100 осіб.

Таку кількість назвав міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо, повідомляє Reuters.

Видання зазначило, що раніше Каракас не називав точну кількість загиблих, але армія опублікувала список з 23 імен своїх загиблих. Венесуельські офіційні особи заявили, що більша частина охорони Мадуро була вбита "холоднокровно", а Куба заявила про загибель своїх військових і співробітників розвідки у Венесуелі.

Крім того, під час спецоперації США дружина Мадуро, Сілія Флорес, яка була затримана разом з ним, отримала травму голови, а Мадуро - травму ноги, сказав Кабельо.

Спецоперація США у Венесуелі

Рано вранці 3 січня Вашингтон провів у Каракасі спецоперацію з затримання Мадуро і його дружини. У венесуельській столиці лунали вибухи, вулицями їздила військова техніка.

США блискавично вивезли Мадуро на свою територію. У США його звинувачують у наркотероризмі. У понеділок він уже постав перед американським судом.

6 січня впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав країну, яку незабаром спіткає доля Венесуели. "Комуністична диктатура на Кубі не має шансів вижити після повалення Мадуро. Все скінчено, це лише питання часу", - заявив тоді Грем.

