Венс назвав слова Зеленського про Орбана 'скандальними'

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час перебування в Будапешті в середу, 8 квітня, назвав "скандальними" коментарі президента України Володимира Зеленського на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повторивши звинувачення Будапешта в тому, що Київ використовує постачання енергоносіїв для спроби вплинути на вибори в країні.

Як передає агентство Reuters, зауваження Венса пролунали під час візиту до Будапешта, спрямованого на підвищення шансів націоналіста Орбана, який зіткнувся з найскладнішим викликом за своє 16-річне правління на виборах 12 квітня.

Агентство зазначає, що ідеться про заяву Зеленського ще від 5 березня щодо блокування Угорщиною 90 мільярдів євро кредиту для України від Європейського Союзу. Тоді він сказав: "Надіємося, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 млрд, або перший транш з 90 млрд і в українських воїнів буде зброя. Інакше - дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим - нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою".

Відео дня

Виступаючи в угорському університеті, Венс сказав, що Орбан розповів йому про зауваження Зеленського:

"Це цілковитий скандал. Ніколи не допускайте, щоб глава іноземного уряду... погрожував главі уряду союзної країни".

Потім Венс звинуватив ЗМІ у подвійних стандартах у висвітленні ймовірного іноземного втручання у президентські вибори в США 2016 року та в голосування в Угорщині.

Заяви Зеленського щодо Орбана

Як повідомляв УНІАН, в лютому Зеленський заявив, що завдяки українцям Орбан може думати про те, як наростити свій живіт, а не про те, як наростити свою армію. За його словами, саме українці тримають європейський фронт.

"За нашим народом стоїть незалежна Польща та вільні країни Балтії, Молдова та Румунія, що стрімко розвиваються, без диктатури. І навіть один Віктор може думати про те, як збільшити свій живіт, а не про те, як збільшити свою армію, щоб зупинити повернення російських танків на вулиці Будапешта", - сказав глава держави.

Вас також можуть зацікавити новини: