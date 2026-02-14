Завдяки Україні Орбан може думати про збільшення свого живота, а не армії, - Зеленський

Зеленський наголосив, що саме українці тримають європейський фронт.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завдяки українцям може думати про те, як наростити свій живіт, а не про те, як наростити свою армію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на в панельній дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

За його словами, саме українці тримають європейський фронт.

"За нашим народом стоїть незалежна Польща та вільні країни Балтії, Молдова та Румунія, що стрімко розвиваються, без диктатури. І навіть один Віктор може думати про те, як збільшити свій живіт, а не про те, як збільшити свою армію, щоб зупинити повернення російських танків на вулиці Будапешта", - сказав глава держави.

Він наголосив, що жоден з наших людей не обрав бути такими героями.

"Україна не обрала цю війну, і неправильно вважати, що це постійна домовленість, домовленість, за якою інші можуть залишатися в безпеці позаду України. Українці – це люди, люди, а не термінатори", - додав Зеленський.

Орбан і Україна - останні новини

Як повідомляв УНІАН, напередодні Орбан заявив, що для Європи "рецептом" перемоги є відмова від надсилання грошей Україні.

Зокрема, під час спілкування з пресою Орбан закликав Європейський Союз припинити фінансову допомогу Україні. Він назвав свій "рецепт" перемоги для Європи:

"По-перше, зупинити війну. Війна – це погано для бізнесу. Шукайте миру. По-друге, не відправляйте свої гроші комусь іншому, якщо вони вам потрібні для вашої конкурентоспроможності. Тому не відправляйте гроші Україні", – сказав прем'єр Угорщини.

Також Орбан додав, що необхідно максимально знизити ціни на енергоносії.

