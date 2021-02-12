Протягом усього часу вагітності підозрювана та службові особи медцентру приховували від іноземців інформацію про те, що вони не є біологічними батьками дитини.

У Києві судитимуть жінку, яка під прикриттям сурогатного материнства, продала власну дитину сімейній парі з Китаю.

Читайте такожУ Миколаєві судитимуть екс-депутата, жінка якого вистрілила собі в головуЯк повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, до суду скеровано обвинувальний акт відносно 31-річної жительки Житомирської області, яка під прикриттям сурогатного материнства, продала власну дитину (ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України).

Згідно матеріалами слідства, у 2018 році до одного зі столичних медичних центрів репродуктивної медицини, звернулось подружжя з Китайської Народної Республіки, з метою участі у програмі сурогатного материнства.

Надалі, між подружжям та жінкою було укладено «договір про сурогатне материнство».

«Згідно договору, сурогатна мати за компенсацію у сумі майже 400 тис. грн погодилась виносити та народити дитину, біологічними батьками якої є вказане подружжя, та, після встановлення генетичної спорідненості між ними та дитиною, передати її їм на виховання», - йдеться в повідомленні.

У підсумку, неодноразові процедури запліднення не привели до вагітності сурогатної матері.

«Попри це, шахрайка хотіла отримати гроші будь-яким шляхом. Вона вступила в статевий зв'язок зі своїм співмешканцем і завагітніла від нього», - повідомили у прокуратурі.

Після цього жінка і посадові особи медцентру приховували від іноземців інформацію про те, що вони не є біологічними батьками виношуваної дитини, а після її народження внесли в довідку завідомо неправдиву інформацію щодо їх генетичної спорідненості з дитиною.

Іноземна пара виплатила сурогатній матері близько 400 тис. грн, але пізніше викрила обман при проведенні дослідження на генетичну спорідненість з новонародженою дитиною при оформленні їй громадянства іншої держави.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду м. Києва.

Обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Матеріали відносно службових осіб медичного центру виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

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Автор: Юлія Янкевич