У 2017 році Макрон і Ле Пен вже були суперниками і виходили у другий тур президентських виборів.

Чинний президент Франції Еммануель Макрон і дружня до Росії опозиціонерка Марін Ле Пен можуть отримати однаковий результат у першому турі президентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", незважаючи на те, що до завершення голосування французькі ЗМІ не можуть публікувати дані екзит-полів, їх публікують бельгійські медіа. Однак вони не вказали інститут, який проводив опитування, відзначаючи лише, що це один з французьких соціологічних центрів.

Згідно з оприлюдненим екзит-полом, Еммануель Макрон і Марін Ле Пен отримають однаковий результат – близько 24% голосів.

На третьому місці - ультралівий кандидат Жан-Люк Меланшон з результатом в 19%.

Четверте і п'яте місця ділять ультраправий Ерік Земмур і кандидат від "Республіканців" Валері Пекресс – обом опитування дає по 8%.

Якщо ці дані підтвердяться, це істотно погіршить шанси Макрона на перемогу. Нагадаємо, попереднє опитування прогнозувало йому в другому турі перемогу над Ле Пен з показником 53% проти 47%. Втім, згідно з цим опитуванням, в першому турі Макрон повинен був набрати 28%, А Ле Пен – 23%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Франції проходять вибори президента. Правом голосу володіють близько 49 млн французів. Президента Франції обирають загальним прямим голосуванням на 5 років.

У 2017 році Макрон і Ле Пен вже були суперниками і виходили у другий тур президентських виборів, за підсумками якого Ле Пен майже вдвічі поступилася Макрону.

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