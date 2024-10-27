Багато чому, що сталося за час війни РФ проти України, можна було повністю або частково запобігти, вважає оглядач Саймон Тісдалл.

Президент США Джо Байден на початку вторгнення РФ в Україну вибрав стратегію стримування. Виступаючи в Польщі за місяць після початку повномасштабної війни, він обіцяв постачати Україні допомогу й послабити російську економіку.

Однак через понад 30 місяців війни видно, що ця стратегія провалилася, пише в колонці для The Guardian оглядач Саймон Тісдалл. За його словами, поширення війни на територію НАТО таки вдалося уникнути. Але країни, що межують з Україною, все ж страждають від російських атак.

"Подібно до нелікованого раку, українська криза (війна РФ проти України, – ред.) дає неконтрольовані метастази. Не обмежуючись брудом і льодом Донбасу, токсичні опади війни, що поширюються, з кожним днем стають дедалі більш руйнівними в глобальному масштабі. Вона забруднює і знищує все, до чого торкається", – пише Тісдалл.

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До того ж, війна підживлює право-лівий політичний екстремізм, оскільки зростає підтримка проплачених популістських апологетів Путіна. З 2022 року гібридна війна – підривна діяльність, дезінформація, операції впливу, кібератаки, шахрайство, інтернет-тролінг – набуває дедалі більших масштабів по всьому світу. Причина в тому, що авторитарні режими наслідують приклад Росії.

Нездатність стримати війну сприяє також "сейсмічним геополітичним зрушенням", насамперед ближчому партнерству Китаю і Росії. Але масштаби куди більші, запевняє Тісдалл. На саміті БРІКС, який Путін проводив минулого тижня, до Росії, Китаю, Індії, Бразилії та Південної Африки долучилися Іран, Північна Корея, Сирія, Венесуела і, що викликає тривогу, член НАТО Туреччина (серед багатьох інших).

"Путін уявляє собі глобальний антизахідний альянс, новий світовий порядок XXI століття, створений після Америки і очолюваний Китаєм. Це не порожні мрії", – пише автор.

Зростає не тільки економічний збиток від війни РФ проти України. Вона забрала десятки тисяч людських життів. Тісдалл зауважив, що Україна не програла війну, що вже є досягненням, але вона її і не виграє. Водночас підтримка Заходу поступово слабшає.

"Наскільки всьому цьому можна було запобігти? Деякі події, такі як вісь Китай-Росія і зростання правого популізму, відбувалися в будь-якому разі. Війна просто прискорила їх. Але багато чого з того, що сталося в ширшому масштабі, можна було повністю або частково запобігти", – переконаний Тісдалл.

На думку автора, під час своєї промови в Польщі 2022-го, де Байден виступав із заявами про важливість боротьби України за демократію, він міг би сказати Путіну не вторгатися, інакше йому доведеться мати справу з силами НАТО.

"Це називається стримуванням. Для цього й існує НАТО. Стримування ніколи не було достатньо. Путін міг би і не прислухатися. Але боягуз, яким він є, найімовірніше, послухав би – і позбавив би всіх болю", – резюмував оглядач.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Ворог ударив по місту Костянтинівка Донецької області. Унаслідок атаки загинула людина, а серед постраждалих – співробітники поліції.

Тим часом дрони атакували військовий аеродром у Липецьку (РФ). Про це повідомив глава Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко. Деталей про наслідки атаки поки немає.

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