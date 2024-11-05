Карликовий бегемот із Таїланду, який став "зіркою" соцмереж

У відкритому зоопарку Као Кхеоу в Таїланді провели незвичну акцію - запропонували карликовому бегемоту, який став "зіркою" соцмереж, "проголосувати" за Дональда Трампа або Камалу Гарріс - одного з двох кандидатів на виборах президента США. Кожен із претендентів був представлений у вигляді страви з їжею - бегемотик з'їв Трампа.

Як пише BILD, за життям 4-місячного малятка Му Денг, яке живе в Као Кхеоу, спостерігають мільйони людей з усього світу. Скориставшись популярністю дитинчати, адміністрація зоопарку до президентських виборів у США провела незвичайну акцію. Зокрема, у вольєрі перед Му-Денг та її мамою поставили дві "тарілки" з ласощами, на кожній були написи тайською мовою: на одній - "Дональд Трамп", на іншій - "Камала Гарріс".

Маленький бегемот вибрав їжу з ім'ям республіканця, а мама-бегемотиха з'їла альтернативний варіант - порцію з другим ім'ям.

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Бегемотиха Му Денг - що про неї відомо

Як пишуть західні ЗМІ, карликова бегемотиха Му Денг завоювала серця мільйонів шанувальників в Інтернеті, та приваблює натовпи відвідувачів до зоопарку. Малятко стало популярним після того, як адміністрація Кхао Кхео почала викладати в мережу відео, на яких можна побачити епізоди життя дитинчати.

Му Денг перекладається з тайської як "стрибуча свиня". Вона народилася 10 липня, її батьки - Джон і Тоні. За даними британського фонду Pygmy Hippo Foundation, у дикій природі залишилося всього близько 2 000 карликових бегемотів, переважно в Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї та Кот-д'Івуарі.

Вибори у США - останні новини

Раніше УНІАН писав, що претендентами на пост президента США є республіканець Дональд Трамп і представниця демократичних сил Камала Гарріс. У команді Гарріс заявили, що остаточні результати виборів можуть бути оголошені через кілька днів.

Уже до кінця вечора вівторка очікуються майже повні результати в трьох штатах. Передбачається, що до кінця вечора вівторка очікують на результати з Джорджії, Північної Кароліни та Мічигану, а також часткові результати з Пенсільванії, Вісконсину та Аризони.

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