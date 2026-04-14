Кремль приховує паніку через поразку Орбана, - ISW

Поразка Орбана позбавляє Москву важливого інструменту впливу на рішення Євросоюзу.

У Росії намагаються публічно знизити значення поразки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах, однак для Кремля це серйозний геополітичний удар. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, диктатор Володимир Путін особисто підтримував Орбана, а його поразка означає втрату одного з ключових партнерів Москви в Європейському Союзі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не планує вітати лідера угорської опозиції Петера Мадяра. Він також назвав Угорщину "недружньою країною" через підтримку санкцій проти РФ і додав, що відносини з ЄС "вже на самому дні".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров водночас заявив про готовність працювати з новим урядом у Будапешті – залежно від того, як той "розумітиме власні національні інтереси".

Реакція в Росії неоднозначна

Російські військові блогери по-різному оцінюють ситуацію: частина з них применшує значення поразки Орбана або навіть ставить під сумнів його реальну близькість до Кремля. Водночас інші відкрито визнають, що Москва втратила важливого союзника, який раніше блокував невигідні для Росії рішення в ЄС.

В ISW вважають, що Кремль свідомо занижує значення цієї події, намагаючись продемонструвати контроль над ситуацією. Таким чином Москва прагне створити враження, що навіть без Орбана Україна нібито залишатиметься під тиском щодо прийняття умов Росії для завершення війни.

Зміна влади в Угорщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр розробляє масштабну угоду, щоб спробувати відновити відносини Будапешта з ЄС, які зруйнувалися за 16 років правління прем'єр-міністра Віктора Орбана. При цьому, як пише Politico, Мадяр точно знає, чого він хоче від Брюсселя, і Брюссель знає, чого він очікує від Будапешта.

Окремо Мадяр заявив, що не збирається перешкоджати отриманню Україною кредиту Європейського Союзу в розмірі 90 мільярдів євро, який заблокував його попередник Віктор Орбан.

