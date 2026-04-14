Україна, санкції та російська нафта: Мадяр готує масштабну угоду з ЄС, – Politico

Для Мадяра головним пріоритетом є розблокування 18 мільярдів євро з фондів ЄС.

Переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр розробляє масштабну угоду, щоб спробувати відновити відносини Будапешта з ЄС, які зруйнувалися за 16 років правління прем'єр-міністра Віктора Орбана. При цьому, як пише Politico, Мадяр точно знає, чого він хоче від Брюсселя, і Брюссель знає, чого він очікує від Будапешта.

Для нового уряду Мадяра пріоритетом номер один є розблокування 18 мільярдів євро з фондів ЄС, заморожених через відступ Орбана від демократичних принципів. Він також хоче отримати доступ до приблизно 16 мільярдів євро європейських оборонних кредитів і скасувати штраф у розмірі 1 мільйона євро на день, накладений на Угорщину за порушення міграційного законодавства.

Але Брюссель не стане просто так роздавати блага новому лідеру, і Мадяру доведеться подолати безліч перешкод, щоб отримати ці кошти та довести серйозність своїх намірів щодо реформування країни. Крім того, у Брюсселя є свої пріоритети на високому політичному рівні, які Мадяр повинен виконати.

Для Брюсселя ключовою політичною метою є припинення Угорщиною вето на життєво важливий кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для Києва та підтримка нового пакету санкцій ЄС проти Росії. Європейська комісія також хоче, щоб Угорщина відмовилася від опору початку офіційних переговорів про вступ України до ЄС.

При цьому Мадяр готовий діяти швидко, оскільки він втратить значну частину коштів ЄС, якщо не проведе необхідні реформи у сфері верховенства права до серпня.

Готовність до компромісів

У свій перший повний день на посаді прем'єр-міністра Мадьяр заявив, що шукатиме "компроміси" на рівні ЄС і що він хоче "спростити процес прийняття рішень".

Він одразу дав зрозуміти, що не перешкоджатиме наданню ЄС кредиту Києву у розмірі 90 мільярдів євро.

Він підкреслив, що тепер має вирішальну більшість у дві третини голосів в угорському парламенті, що дозволить йому провести масштабні судові реформи відповідно до правил ЄС і розморозити угорські фонди. Він також дав зрозуміти, що хоче триматися подалі від Москви, і що, хоча він виступає проти прискореного вступу України до ЄС, його уряд буде "допомагати країнам, готовим приєднатися, а не змушувати їх чекати в черзі".

Водночас менш прийнятною для ЄС була заява Мадяра про те, що Угорщина, як і раніше, хоче купувати російську нафту, хоча він визнав, що санкції мають залишатися в силі. Він також не відповів на запитання, чи підтримає він 20-й пакет санкцій ЄС проти Москви.

Україна – делікатна тема для угорських дипломатів, з огляду на сильні антиукраїнські настрої в Угорщині, але дипломати впевнені, що компроміс може бути досягнутий.

В умовах обмеженого часу

Мадяр закликав угорського президента перенести інавгурацію нового парламенту з 12 травня на 5 травня, що дозволить йому представити офіційний пакет заходів, який відповідає вимогам Брюсселя.

Угорщина перебуває під слідством за статтею 7 договорів ЄС – це перший крок до призупинення права голосу в разі порушень верховенства права. Наступне слухання, на якому міністри з 26 інших країн оцінять позицію Будапешта, заплановано на кінець травня.

Петер Мадяр про Україну та РФ

Раніше майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадьяр заявив, що не збирається перешкоджати отриманню Україною кредиту Європейського Союзу в розмірі 90 мільярдів євро, який заблокував його попередник Віктор Орбан.

При цьому він виключив членство України в ЄС у найближчі 10 років.

Також Мадьяр не заперечує енергетичної залежності від Росії і вважає, що Угорщині доведеться піти на переговори з Путіним.

