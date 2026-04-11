Трамп продовжив втручатися у вибори в Угорщині, рекламуючи Орбана

За словами президента, його адміністрація готова використати весь економічний потенціал США для зміцнення економіки Угорщини.

Президент США Дональд Трамп і його адміністрація продовжують втручатися у вибори в Угорщині. Слідом за візитом віцепрезидента Джей Ді Венса до країни він заявив про готовність "інвестувати в майбутнє процвітання, яке буде забезпечено завдяки подальшому лідерству Орбана".

"Моя адміністрація готова використовувати весь економічний потенціал Сполучених Штатів для зміцнення економіки Угорщини, як ми це робили для наших великих союзників у минулому, якщо прем'єр-міністру Віктору Орбану та угорському народу це коли-небудь знадобиться. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість інвестувати в майбутнє процвітання, яке буде забезпечено завдяки продовженню лідерства Орбана!" - написав він у Truth Social.

Заяви Венса про втручання у вибори

Раніше Венс звинуватив Україну у втручанні у вибори в США та Угорщині. Віцепрезидент США заявив, що в українських спецслужбах нібито є елементи, які намагалися вплинути на вибори 2024 року.

"Нам відомо, що в українських спецслужбах є елементи, які намагалися вплинути на результат виборів в Америці та в Угорщині. Це просто в їхньому стилі", - сказав він.

Також Венс стверджував, що перед виборами прихильники України "проводили кампанію разом із демократами".

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що слова Венса про втручання України у вибори в Угорщині та США зумовлені передвиборчою риторикою.

