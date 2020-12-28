Дим охопив місто, найближчі вулиці навколо електростанції сильно постраждали.

У чеському місті Колін стався вибух на електростанції Veolia Energie. Пожежники тримають вогонь під контролем, але вугілля в шахті продовжує горіти.

Читайте такожВ Єгипті горіла лікарня для хворих на COVID-19, є загибліПро це пише CT.24.

Вибух стався незадовго до 11:00. За даними поліції, спочатку сталося загоряння.

Постраждалих немає. Вогонь завдав збитків на десятки мільйонів крон.

Дим охопив місто, найближчі вулиці навколо електростанції сильно постраждали. У поліції заявили, що на місці працюють професійні та добровільні пожежники.

Як пише novinky.cz, загорівся вугільний пил і стався вибух, який пошкодив вікна будівлі.

«Стався вибух на вугільній дорозі, по якій вугілля доставляють в котельні. Було пошкоджено будівлю електростанції. Нам поки що невідомо про будь-які травми, всі співробітники змогли врятуватися», - розповіла прес-секретар пожежної служби Тереза Фліегерова.

Електростанція Veolia Energie забезпечує теплом більшість промислових підприємств, міських будівель і організацій міста, а також більшу частину місцевого населення.

K výbuchu v kolínské elektrárně došlo na zauhlovací cestě. Poškozená je budova elektrárny, ale zraněn zřejmě nikdo není. Plameny se šíří na střechu, s hašením pomáhá vrtulník s bambi vakem >> https://t.co/O8VbT5igGNpic.twitter.com/TwZycCc8p9 — CT24zive (@CT24zive) December 28, 2020

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Автор: Людмила Жерновська