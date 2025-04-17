У компанії підтвердили факт, але не хочуть розкривати подробиці.

В американському штаті Юта (захід країни) стався вибух на заводі, який виробляє ракетні двигуни. Про це повідомляє Air and Space Forces.

Йдеться про завод компанії Northrop Grumman Innovation Systems у місті Промонторі. Вибух стався о 7:35 ранку за місцевим часом 16 квітня (16.35 за Києвом). Повідомляється, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Пізно ввечері вчора компанія Northrop опублікувала коротку заяву, в якій сказано, що вони ще намагаються з’ясувати причини вибуху. При цьому представники компанії відмовилися деталізувати свою заяву на окреме звернення журналістів. Зокрема вони не уточнили, яким було призначення саме тієї будівлі, де стався вибух.

Відео дня

Зняті місцевими телевізійниками кадри з місця вибуху засвідчили значні руйнування, але без подальшої пожежі.

Варто зазначити, що компанія Northrop виробляє твердопаливні ракетні двигуни, покриваючи майже 90% потреб американських ВПС, NASA та комерційних космічних запусків.

Повідомляється, що компанія Northrop використовувала свій завод в Промонторі, який іноді називають Rocket Ranch ("Ракетне ранчо"), для проведення тестових запусків ракетних двигунів Sentinel. Нещодавно 6 березня там якраз відбулися масштабні статичні випробування твердопаливного ракетного двигуна першого ступеня.

Інші новини з-за кордону

Як писав УНІАН, Москва конфіскувала американську компанію і тепер має намір використати її для постачання провіанту своїй армії. Це може ускладнити діалог між Москвою і Вашингтоном щодо війни в Україні.

Також ми розповідали, що Китай зібрав величезний арсенал балістичних ракет для війни зі США. Саме на ракети Пекін робить головну ставку у будь-якому можливому конфлікті з Вашингтоном.

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