Україна та інші союзники закликають Євросоюз не розслаблятись.

Вашингтон погодився виділити Україні додаткові мільярди доларів допомоги, алеКиїв та інші союзники закликають Євросоюз "на розслаблятися", пише Politico.

"Ми всі вітаємо рішення Палати представників Конгресу США... Але ми в Європі не можемо і не повинні розслаблятися. Захист Європи – це перш за все справа нас, європейців", – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зазначається, що минулого тижня глави європейських держав та урядів пообіцяли посилити підтримку України у сфері протиповітряної оборони після того, як Німеччина оголосила, що надсилає Києву систему протиповітряної оборони Patriot. Але відновлення підтримки з боку Вашингтона ризикує послабити тиск з боку ЄС, вважають два європейських дипломати, які побажали залишитися анонімними.

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"Ми ... побачимо ... більше американських поставок, а потім подивимося, як це вплине на загальний розрахунок", – заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Поки що лише кілька країн ЄС публічно відгукнулися на заклик Берліна надіслати Україні системи протиповітряної оборони, хоча високопоставлений дипломат сказав, що деякі країни можуть надати підтримку протиповітряній обороні на непублічній основі. Шість країн ЄС мають Patriot – Німеччина, Польща, Греція, Румунія, Іспанія та Нідерланди.

Прихильники України підкреслили, що підтримка США не повинна зменшити відчуття невідкладності серед європейських союзників. "Ми не можемо спіткнутися. Я розумію, що є велике полегшення від того, що Сполучені Штати знову в дії... але це не знімає тиску з Європи. Ми як і раніше повинні продовжувати нарощувати темп", – підкреслив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Після телефонної розмови з Джо Байденом 22 квітня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла: "Я сказала президенту Байдену, що це рішення заохотить Європу до подальшого посилення власної військової підтримки України".

Справа прихильників України

Автори вказують, що протягом декількох місяців Україна вимагає більше артилерії, систем протиповітряної оборони, ракет дальнього радіусу дії і винищувачів, а військові на передовій і провідні політики стверджують, що вони ризикують втратити не тільки позиції на полі бою, а й програти війну. Фінансування, ймовірно, може допомогти лише стабілізувати українську позицію на цей рік і почати підготовку до операцій у 2025 році.

У довгостроковій перспективі американський пакет допомоги не змінює ситуацію, в якій опинилася Європа. Блок повинен посилити власну підтримку України і зміцнити власну обороноздатність, замість того, щоб продовжувати покладатися на безпекову парасольку США. Перспектива повернення Дональда Трампа до Білого дому допомогла сформувати таке переосмислення безпеки, йдеться у статті.

Допомога США

Після затвердження фінансування Сенатом конгресу США, яке очікується 23 квітня, та підписку президентом Джо Байденом Україна отримає черговий пакет допомоги. У Палаті представників заявили, що військова допомога Україні надійде "швидше, ніж вважається".

Президент США Джо Байден запевнив, що в разі схвалення Сенатом він негайно підпише закон про допомогу Україні.

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