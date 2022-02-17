16 лютого українські військові провели масштабні навчання на кордоні.

Відомій російській пропагандистці Ользі Скабєєвій не сподобалося те, що Володимир Зеленський 16 лютого відвідав навчання ЗСУ на кордоні з Білоруссю, на яких були присутні військові НАТО.

Російська пропагандистка у своєму телеграм-каналі показала фрагмент відео з тренувань українських військових, які їй відверто не сподобалися, та навіть злякали.

"Військові з нашивками Польщі, Латвії, Естонії, Грузії та Британії разом із Зеленським спостерігають за репетицією відбиття російського вторгнення," - підписала вона відео.

Також вона написала, що "Зеленському показали подарунки: американські Джавеліни та британські комплекси NLAW".

"Теж агресора будуть зупиняти?" - поставила питання вона.

Як повідомляв УНІАН, напередодні У Рівненській області українські військові тренувалися застосовувати безпілотники Bayraktar та протитанкові NLAW з Javelin. Сили безпеки та оборони на практиці відпрацювали варіанти асиметричних дій в умовах ведення бою в прикордонній смузі, у тому числі спільні дії сил спротиву та підрозділів механізованої бригади.

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