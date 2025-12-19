Орбан заявив, що Європу нібито більше турбує не досягнення миру в Україні, а перемога над Росією.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував рішення лідерів ЄС про фінансування України. Під час пресконференції у Брюсселі він заявив, що не до кінця розуміє, хто на кого напав, говорячи про війну в Україні, пише HVG.hu.

"Вони (лідери країн ЄС - УНІАН) спокійно снідають удома, п'ють каву і думають, що з морального погляду правильно допомогти маленькій країні, яку атакували, звісно, не такій уже й маленькій, і не зовсім зрозуміло, хто на кого напав, але в будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і це нам нічого не коштує. Але врешті-решт, вони будуть платити", - сказав Орбан.

За словами прем'єра Угорщини, ідея використання заморожених російських активів рівносильна "оголошенню війни Москві". Він додав, що країни Заходу помиляються, вірячи в те, що "цю війну можна вести, не витрачаючи ні копійки".

Крім того, Орбан заявив, що Європу нібито більше турбує не досягнення миру в Україні, а перемога над Росією. За його словами, саме тому країни ЄС не замислюються про наслідки надання репараційного кредиту Україні.

Заява Орбана про заморожені активи РФ

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що немає одностайної підтримки серед лідерів країн-членів Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів на підтримку України. За його словами, надання грошей Україні означає продовження війни.

Також Орбан заявив, що вважає "тупою" ідею репараційної позики Україні. Він вважає, що це "кроки у війну".

