Американський льотчик 1-го класу Джек Тейшейра, якого заарештувало Федеральне бюро розслідувань за підозрою у витоку секретних даних Пентагону, відповідав за роботу комунікаційної мережі ВПС США.
Як пише CNN, відповідну інформацію про Тейшейру оприлюднили в Національній гвардії ВПС США. 21-річний чоловік був військовослужбовцем Повітряних сил Національної гвардії США в штаті Массачусетс. Він приступив до служби у вересні 2019 року.
За офіційними даними, він служив на посаді спеціаліста кібертранспортних систем. Ці фахівці повинні переконатися, що глобальна мережа комунікацій служби працює справно.
"Звання льотчика 1-го класу – це третє військове звання, яке отримує льотчик. Згідно з його послужним списком, Тейшейра отримав одну медаль За заслуги перед ВПС, що є відносно стандартною медаллю для льотчиків того віку і звання", – пише видання.
Витік секретних даних в США
7 квітня 2023 року ЗМІ повідомили про масштабний витік секретних даних Пентагону. В опублікованій інформації йшлося також про український контрнаступ. При цьому в одному зі "злитих" документів була істотно змінена інформація про втрати з боку України і Росії за час війни.
13 квітня видання The New York Times заявило, що відповідальним за витік даних може бути 21-річний військовий Джек Тейшейра. Він є адміністратором групи в Discord, де і з'явилися ці документи.
Витік даних Пентагону активно обговорюють і в Україні, оскільки йшлося, зокрема, про війну. Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що цей "злив" може бути вигідним тільки Росії. Втім, на реальні результати українського контрнаступу це вплинути не зможе.