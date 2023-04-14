Заарештований Джек Тейшейра служив у Повітряних силах Національної гвардії США.

Американський льотчик 1-го класу Джек Тейшейра, якого заарештувало Федеральне бюро розслідувань за підозрою у витоку секретних даних Пентагону, відповідав за роботу комунікаційної мережі ВПС США.

Як пише CNN, відповідну інформацію про Тейшейру оприлюднили в Національній гвардії ВПС США. 21-річний чоловік був військовослужбовцем Повітряних сил Національної гвардії США в штаті Массачусетс. Він приступив до служби у вересні 2019 року.

За офіційними даними, він служив на посаді спеціаліста кібертранспортних систем. Ці фахівці повинні переконатися, що глобальна мережа комунікацій служби працює справно.

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"Звання льотчика 1-го класу – це третє військове звання, яке отримує льотчик. Згідно з його послужним списком, Тейшейра отримав одну медаль За заслуги перед ВПС, що є відносно стандартною медаллю для льотчиків того віку і звання", – пише видання.

Витік секретних даних в США

7 квітня 2023 року ЗМІ повідомили про масштабний витік секретних даних Пентагону. В опублікованій інформації йшлося також про український контрнаступ. При цьому в одному зі "злитих" документів була істотно змінена інформація про втрати з боку України і Росії за час війни.

13 квітня видання The New York Times заявило, що відповідальним за витік даних може бути 21-річний військовий Джек Тейшейра. Він є адміністратором групи в Discord, де і з'явилися ці документи.

Витік даних Пентагону активно обговорюють і в Україні, оскільки йшлося, зокрема, про війну. Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що цей "злив" може бути вигідним тільки Росії. Втім, на реальні результати українського контрнаступу це вплинути не зможе.

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