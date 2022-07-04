Американська сторона не знає, що президент Росії хоче робити, зазначила представник Держдепу Штатів.

Президент Російської Федерації Володимир Путін непередбачуваний, і лише він знає свої подальші кроки.

Американська сторона не знає, що глава РФ хоче робити, розповіла офіційний представник Державного департаменту США Андреа Калан в інтерв'ю главреду видання "Гордон" Олесі Бацман.

"Путін непередбачуваний... ми не знаємо, що він хоче робити. Лише Путін знає, які кроки у нього будуть", - цитує видання слова співрозмовниці.

Калан додала, що зараз у світі у політиків на порядку денному на першому плані знаходиться широкомасштабна агресія Росії проти України.

"...Є й інші загрози - ми всі знаємо - COVID-19, зміни клімату, але на першому місці, ми всі бачимо, що агресія Путіна проти України, війна в Україні - це найголовніша", - заявила представник Держдепу.

Нагадаємо, Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Через окупантів лише в одному Маріуполі Донецької області загинули понад 20 тисяч осіб.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон спрогнозував, що у Володимира Путіна ще є спосіб вийти з війни з українською державою і не втратити владу в Москві.

Вас також можуть зацікавити новини: