Президент Росії може утримати владу, якщо відступить щодо України, поділився думкою очільник британського уряду.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін може завершити війну в Україні та не втратити владу.

Російський лідер може утримати владу, якщо відступить щодо української держави, публікує думку Джонсона Independent.

"У Володимира Путіна все ще є спосіб вийти з війни в Україні, не втративши владу в Москві", - припустив вважає британський чиновник.

Нагадаємо, повномасштабна війна Росії з Україною розпочалася рано вранці 24 лютого. Російська влада навіть не оголосила війну українській державі, а назвала свої дії "спецоперацією".

На нашій землі вже знищено понад 30 тисяч окупантів. Володимир Путін стверджував, що війська РФ "досягають своїх цілей".

Борис Джонсон попереджав, що російський лідер спробує розширити конфлікт.

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