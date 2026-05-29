Нетаньягу анонсував розширення військового контролю в Секторі Гази, –NBC News

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна планує розширити військовий контроль у Секторі Гази до приблизно 70% території, пише NBC News.

За його словами, ізраїльська армія вже контролює близько половини анклаву, і далі мета – поступове збільшення присутності. Він наголосив, що тиск на ХАМАС буде посилюватися з різних напрямків, а питання решти територій вирішуватимуть пізніше.

Після початку війни у жовтні 2023 року значна частина Гази опинилася під ізраїльським контролем. Це призвело до масштабного переміщення населення – близько 2 мільйонів людей були змушені залишити свої домівки й опинилися на обмеженій території, часто в тимчасових таборах.

Паралельно з бойовими діями обговорюються різні міжнародні плани щодо майбутнього регіону, включно з роззброєнням ХАМАС та післявоєнною реконструкцією Гази.

Інші заяви Нетаньягу

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран двічі намагався ліквідувати Дональда Трампа і досі полює на президента США. За словами ізраїльського лідера, Тегеран роками поводився як головний "хуліган" світу, а руки іранської влади заплямовані кров’ю тисяч американців.

Також Нетаньягу раніше заявляв, що США та Ізраїль досягнуть своїх цілей і принесуть більше надії та світла вільним народам світу. Прем'єр Ізраїлю натякнув, що війні проти Ірану, яку Ізраїль розпочав разом зі США, ще не настав кінець.

