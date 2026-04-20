Спільні зусилля США та Ізраїлю проти Ірану ще не завершилися, - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зауважив, що ніхто не знає, що принесе завтра чи післязавтра.

США та Ізраїль досягнуть своїх цілей і принесуть більше надії та світла вільним народам світу, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у виступі, виголошеному разом із президентом Аргентини Хав’єром Мілеї, повідомляє The Times of Israel.

Зокрема, прем'єр Ізраїлю натякнув, що війні проти Ірану, яку вона розпочала разом з США, ще не настав кінець.

"Спільні зусилля США та Ізраїлю проти Ірану ще не завершилися. У будь-яку мить можуть статися нові події. Хто знає, що принесе завтра чи післязавтра", - заявив Нетаньягу.

Війна в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента США Дональда Трампа, американські представники вирушили в Ісламабад для переговорів. Трамп наголосив, що США пропонують Ірану "справедливу і розумну угоду". Очільник Білого дому зауважив, що напередодні Іран відкрив вогонь в Ормузькій протоці, чим порушив домовленість про припинення вогню. Він навів дані, що під обстріл потрапили французький корабель і вантажне судно з Великої Британії. Трамп заявив, що якщо Тегеран не дасть згоду на угоду, "США виведуть з ладу всі електростанції і всі мости в Ірані".

Також ми писали, що Трамп повідомив про те, що Військово-морські сили США перехопили іранське судно в Оманській затоці. Президент США поділився, що судно під іранським прапором TOUSKA "спробувало прорвати нашу морську блокаду". За його словами, з цієї спроби нічого не вийшло. Трамп додав, що ракетоносний есмінець ВМС США USS Spruance видав цітке попередження іранському судну зупинитися, але екіпаж відмовився виконати наказ. Тому американський корабель "зупинив їх, пробивши дірку в машинному відділенні".

