Бозон Хіггса: як одна теорія 1964 року змінила розуміння Всесвіту через 48 років

У 1964 році британський фізик Пітер Хіггс запропонував революційну ідею: Всесвіт заповнений невидимим полем, яке взаємодіє з елементарними частинками і надає їм масу. Без цього поля всі частинки були б безмасовими, а отже, не існували б зірки, планети і сама матерія у звичному нам вигляді, пише видання Space Daily.

Ця теорія не могла бути перевірена одразу, бо для її підтвердження потрібні були надзвичайно високі енергії, недоступні тогочасним експериментам. Саме тому ідея залишалася гіпотезою протягом десятиліть.

Згодом ця концепція стала частиною так званої Стандартної моделі фізики – теоретичної системи, яка описує всі відомі елементарні частинки та сили, крім гравітації. Але одна важлива деталь залишалася невідомою – чи існує сама частинка, пов’язана з цим полем.

Щоб знайти відповідь, у Європейській організації ядерних досліджень CERN побудували Великий адронний колайдер – найбільший і найпотужніший прискорювач частинок у світі. У ньому частинки розганяють майже до швидкості світла і змушують їх стикатися, щоб у цих зіткненнях з’явилися нові частинки.

У 2012 році два незалежні детектори – ATLAS і CMS – зафіксували сигнал нової частинки з масою приблизно 125 Гігаелектронвольт. Її властивості відповідали тому, що передбачала теорія Хіггса. Це і стало підтвердженням існування бозона Хіггса.

Відкриття стало історичним: воно підтвердило правильність Стандартної моделі та пояснило механізм, завдяки якому частинки набувають маси. У 2013 році Пітер Хіггс разом із Франсуа Енглером отримав Нобелівську премію з фізики.

Однак навіть це відкриття не є "остаточною відповіддю" для фізики. Стандартна модель не пояснює темну матерію, темну енергію та гравітацію. Тому вчені продовжують дослідження, шукаючи нові закони природи за межами вже відомого.

