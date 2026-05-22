Тристоронні переговори України, Россії та США призупинені, – заява Рубіо

Україна, Росія більше не ведуть мирних переговорів за посередництва США. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо, повідомило The Guardian.
Він так прокоментував зупинку переговорів та втручання США: "Ми втрутилися, бо були єдиними, з ким могли спілкуватися і росіяни, і українці. На жаль, ці переговори не дали результатів".
Він додав, що чутки про те, що США змушують Україну займати ту чи іншу позицію були "неправдивими витоками інформації" і не відповідають дійсності.
"Якщо ми побачимо можливість провести переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і які мають шанс бути успішними, ми готові взяти на себе цю роль", - повідомив Рубіо.
Він зазначив, що наразі таких переговорів не ведеться, але висловив сподівання, що це зміниться:
"Оскільки ця війна може закінчитися лише шляхом переговорного врегулювання. Вона не закінчиться військовою перемогою жодної зі сторін, принаймні з традиційної точки зору визначення військових перемог".
Нагадаємо, що раніше про вичерпання треку тристороннього переговорного формату, який очолювали США, говорив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він додав, що на останніх зустрічах переговорників одні й ті самі питання обговорювалися кілька разів. Водночас, глава МЗС переконаний, що треба вийти на новий формат розмов з російською стороною.
Додамо, що за оцінкою британського полковника Геміша де Бреттон-Гордона, робота з укладання перемир'я й мирної угоди триває. Він відзначив, що посилення позиції України сприятиме тому, що не потрібно буде погоджуватися на умови росіян у переговорному процесі.