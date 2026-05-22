Путін зараз не надто радісний, бо ЗСУ стабілізують фронт, - Рютте

Українці демонструють геніальну винахідливість у застосуванні дронів.

Сили оборони України нині здійснюють стабілізацію фронту і навіть повертають деякі території. Це явно не покращує настрій ініціатору війни Володимиру Путіну. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на пресконференції.

"Очевидно, що Україна створює сильну оборону. І подивіться на лінію фронту на даний момент – вона стабілізується. Є навіть повідомлення про те, що Україна в чистому вираженні повертає собі території. Не масово, але принаймні йде стабілізіція. і потенційно навіть рухається зараз у правильному напрямку (на фронті), а не в неправильному. А отже, із заходу на схід, а не зі сходу на захід", - наголосив Рютте.

Він вважає такий стан справ "дивовижним", а українців – неймовірно винахідливими з точки зору здатності впроваджувати інновації. І саме це в НАТО вивчають з українського досвіду, у тому числі застосування дронів у бойових умовах і технологій з протидії дронам.

"Я би не був занадто радим, якби я був Путіним сьогодні. Але я би ніколи не був би радим, якби я був Путіним, і особливо не в останні кілька тижнів, бо справи не рухаються у прийнятному напрямку (для Путіна - УНІАН)", - наголосив Рютте.

Путін програє війну

За даними німецького видання Bild, повномасштабне вторгнення в Україну, яке мало повернути Росії статус наддержави, на п’ятий рік війни перетворилося на катастрофічну проблему для Кремля.

