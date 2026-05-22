Бізнесу бракує рук: попит на яких працівників зріс у 10 разів, - дослідження

Роботодавці потребують працівників на виробництві, будівництві та технічних спеціальностях.

В Україні через дефіцит кадрів серед роботодавців найбільш помітно зріс попит на комплектувальників, який за рік підскочив майже в 10 разів. Медіанна зарплата для таких працівників становить 27,5 тисячі гривень, йдеться в дослідженні "OLX Робота", яке є у розпорядженні УНІАН.

Зазначається, що у виробничій сфері фіксується зростання рівня пропозиція для:

складальників, +43% (медіанна зарплата 31,3 тис. грн);

підсобників, +34% (медіанна зарплата 27,5 тис. грн);

конструкторів, +27% (медіанна зарплата 32,5 тис. грн);

машиністів екскаватора, +22% (медіанна зарплата 45 тис. грн).

Затребувані і працівники у категорії будівництва та облицювальних робіт, де дефіцит кадрів лишається одним із найбільш суттєвих. Зокрема за рік у кількості оголошень спостерігається +37% на посаду електрика (38,3 тис. грн), +35% на різноробочого (27 тис. грн), +10% на муляра (60 тис. грн), +9% на монтажника (45 тис. грн), сантехніка (42,5 тис. грн) та виконроба (49,8 тис. грн).

У категорії роздрібної торгівлі у квітні 2026 року, порівняно з минулим роком, почали активніше публікувати пропозиції роботи для супервайзерів, +43% у рівні пропозиції (медіанна зарплата 48,8 тис. грн), мерчендайзерів, +15% (21,5 тис. грн).

Проте окрім "блакитних" та "сірих" комірців, компанії продовжують шукати й спеціалістів з інших сфер. Серед них – сфера IT. Наразі на OLX відкрито понад 200 вакансій для фахівців в IT в різних компаніях. Це демонструє, що запит на технічних спеціалістів подекуди зберігається попри високу конкуренцію серед пошукачів.

За словами керівниці напрямку OLX Робота Марії Абдулліної, потреби бізнесу часто не співпадають з бажаннями кандидатів. У деяких сферах кількість відгуків на одне оголошення помітно вища, що свідчить про перевагу попиту над пропозицією.

Однією з таких категорій на платформі є реклама, дизайн та PR, де зафіксовано найбільшу кількість посад, де кількість оголошень зменшилась. Зокрема, порівнюючи з минулим роком, серед роботодавців помітно впав запит на:

копірайтерів, -86% (22,5 тис. грн);

маркетологів, -51% (27,5 тис. грн);

контент-менеджерів, -49% (18,5 тис. грн);

SMM-менеджерів, -34% (21,3 тис. грн).

На посаду адміністратора також зменшилась кількість оголошень від компаній. Зокрема, у категорії краси та спорту (-53%) та готельно-ресторанного бізнесу (-35%). Медіанна зарплата встановлена на рівні 20-23 тис. грн.

Аналітики додали, що роботодавці потребують працівників на виробництві, будівництві та технічних спеціальностях. Саме у цих категоріях кількість вакансій на платформі помітно зростає. Водночас у сфері реклами та комунікацій пропозицій роботи помітно менше, а конкуренція серед кандидатів висока.

Дефіцит кадрів в Україні - останні новини

В Україні спостерігається дефіцит кадрів у робітничих спеціальностях. Керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна повідомляла, що більшу частину всієї нестачі становлять слюсарі, зварювальники, електрики, токарі, механіки, водії, швачки, трактористи, пакувальники, мулярі та оператори машин.

Директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк заявила, що внаслідок дефіциту робочої сили український бізнес почав масово залучати кандидатів віком від 50 до 60 років і старше.

