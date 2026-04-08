Демократи в США вимагають усунути Трампа через його слова про Іран, - Axios

Десятки демократів у Конгресі закликають усунути президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Законодавці відкрито обговорюють імпічмент через допис американського лідера про Іран, де він сказав, що "цієї ночі загине ціла цивілізація".

Axios пише, що розглядається навіть усунення з Трампа посади на підставі 25-ї поправки. Члени Демократичної партії дедалі більше обурюються тим, що вони вважають порушеннями Конституції адміністрацією Трампа.

Про 25 поправку вже згадала конгресвумен від Аризони Яссамін Ансарі, Ірансько-американська голова групи новообраних членів Палати представників від Демократичної партії. Застосувати її закликала і конгресвумен Ільхан Омар від Міннесоти

Відео дня

"Це неприпустимо. Застосуйте 25-ту поправку. Почніть процедуру імпічменту. Усуньте його. Цього божевільного ненормального треба усунути з посади", – написала вона.

Конгресвумен Максін Декстер від штату Орегон також вважає, що Давно настав час оголосити імпічмент та/або застосувати 25-ту поправку.

"Республіканці повинні поставити інтереси країни вище сліпої лояльності до однієї людини", – додала політикиня.

До усунення Трампа загалом закликали понад 50 членів Палати представників від Демократичної партії. Застосувати 25-ту поправку закликала і колишня соратниця Трампа, ексчленкиня Палати представників, республіканка Марджорі Тейлор Грін.

Видання зазначає, що 25-та поправка до Конституції США дозволяє віцепрезиденту та більшості членів Кабінету міністрів тимчасово усунути президента, який "нездатний виконувати повноваження та обов'язки своєї посади". Однак таке усунення має бути підтримане голосуванням двох третин членів кожної палати Конгресу.

Один із високопоставлених демократів з Палати представників повідомив Axios, що ходять чутки про примусове голосування щодо імпічменту Трампа або надсилання листа до Кабінету міністрів із закликом застосувати 25-ту поправку. Однак обговорення ще не дійшли до керівництва, кажуть джерела журналістів.

Реакція Білого дому

Речник Білого дому Девіс Інгл назвав заклики демократів "жалюгідними".

"Демократи говорили про імпічмент президента Трампа ще до того, як він вступив на посаду. Демократи в Конгресі божевільні, слабкі й неефективні, саме тому їхні рейтинги схвалення перебувають на історично низькому рівні", – заявив він у коментарі Axios.

Видання наголошує, що усунення Трампа не відбудеться без суттєвої підтримки республіканців у Конгресі та Кабінету міністрів, який складається з прихильників Трампа. І це визнають навіть деякі демократи.

Війна на Близькому Сході

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням продовжити оголошений ним дедлайн для Ірану на два тижні. Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що "президент поінформований про пропозицію, і відповідь буде надана".

Дедлайн добігає кінця за лічені години. Високопоставлений чиновник з країн Перської затоки на умовах анонімності заявив, що його країна "не має уявлення" про те, що думає робити Трамп.

Раніше ЗМІ писали, що після погроз американського лідера атакувати мости та енергетику Ірану, Тегеран припинив переговори зі США. При цьому зазначається, що переговори з посередниками щодо припинення вогню тривають.

