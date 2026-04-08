Макрон, Мелоні, Мерц, Стармер та інші виступили із заявою щодо війни в Ірані

Зокрема, лідери закликають США та Іран у найближчі дні шляхом переговорів домовитися про припинення війни.

Лідери провідних країн Європи, керівництво Європейського Союзу та Канади виступили із спільною заявою щодо останньої домовленісті між США та Іраном. Зокрема, вони вітають домовленість про двотижневе перемир’я. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Європейської ради.

Під цією заявою підписалися: президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр Канади Марк Карні, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр Нідерландів Роб Єттен, прем’єр Іспанії Педро Санчес, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

"Тепер мета має полягати у переговорах про швидке і тривале припинення війни у найближчі дні. Цього лише можливо досягти за допомогою дипломатичних засобів", - наголошується у заяві.

Відтак, лідери наполегливо заохочують добитися швидкого прогресу на шляху до суттєвого урегулювання завдяки переговорам.

"Це матиме вирішальне значення для захисту цивільного населення Ірану та забезпечення безпеки в регіоні. Це може запобігти серйозній глобальній енергетичній кризі", - сказано у заяві.

Тому, лідери підтримують відповідні дипломатичні зусилля. Вони перебувають у тісному контакті із Сполученими Штатами та іншими партнерами.

"Ми закликаємо усі сторони впровадити режим припинення вогню у тому числі в Лівані", - відзначається у заяві.

Крім того, лідери запевняють, що їхні уряди сприятимуть забезпеченню свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Перемир'я між США та Іраном

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп повідомив, що погодився на пропозицію Пакистану припинити атаки по Ірану на два тижні. Як стверджує очільник Білого дому, США вже досягли всі військові цілі, які спочатку поставили й навіть домоглися більшого.

За його словами, США отримали 10-пунктну пропозицію від Ірану і "вважають, що це є працездатною основою для переговорів". Тепер, як вважає Трамп, двотижневий період дозволить остаточно доопрацювати та укласти угоду.

