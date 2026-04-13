'Я не боюся адміністрації Трампа': Папа Римський відповів на критику президента США

Лев XIV закликає усіх шукати шляхи уникання війн і розбудовувати мости примирення.

Папа Римський Лев XIV наголосив, що не має страху перед адміністрацією президента США Дональда Трампа і продовжить публічно висловлювати свою позицію відповідно до покликання і місії Церкви. Як повідомляє телеканал CNN, про це понтифік сказав журналістам, відповідаючи на критику від Трампа з приводу його позиції у війні в Ірані.

"Я не вступатиму в дебати. Те, що я кажу, не означає нападу на когось", - наголосив Лев XIV.

Як додав Папа Римський, він запрошує усіх людей "шукати способи побудови мостів миру та примирення, шукати способи, аби уникати війни в будь-який можливий час".

Як наголосив Папа, він продовжить діяти так, як це перебачено місією Церкви.

"Я не боюся адміністрації Трампа або висловлювати вголос Євангельське послання, і, на мою думку, це те, що я маю робити. Це те, що церква має робити. Ми не політики, ми не розглядаємо зовнішню політику з такої ж точки зору, як він, можливо, її розуміє. Але я вірю в євангельське послання як миротворець", - заявив понтифік.

Конфлікт Трампа з Папою Римським

Раніше Папа Римський Лев XIV розкритикував війну в Ірані та висловив думку, що вона підживлюється "манією всемогутності".

Після цього Дональд Трамп накинувся на понтифіка з докорами та заявив, що не хоче, аби на чолі Католицької церкви стояв "Папа, який критикує президента Сполучених Штатів". Трамп додав, що Лев XIV "слабко реагує на злочинність і жахливо справляється із зовнішньою політикою".

Він також звинуватив главу Ватикану в "невдячності" та висловив переконання, що понтифіка обрали лише через американське походження – як інструмент для переговорів із Вашингтоном.

Зауважимо, що хоча для очільників Католицької церкви і президентів не є чимось незвичним мати протилежні погляди, Папа надзвичайно рідко критикує лідера США.

Вас також можуть зацікавити новини: