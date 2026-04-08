У Пентагоні назвали ключову умову перемир’я з Іраном

Гегсет наголосив, що Іран за жодних обставин не повинен отримати ядерну зброю.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що головною умовою можливого перемир'я з Іраном є повна відмова Тегерана від ядерної зброї. Таку заяву він зробив під час прес-конференції в Пентагоні.

Гегсет підкреслив, що Іран за жодних обставин не повинен отримати ядерну зброю. За його словами, згідно з умовами угоди, будь-які ядерні матеріали, які Тегеран не має права мати, будуть вилучені.

Також міністр оборони США зазначив, що іранські ядерні об'єкти перебувають під цілодобовим спостереженням з повітря. Він додав, що президент США Дональд Трамп спочатку чітко заявив про те, що він має намір перешкодити Ірану отримати ядерну зброю.

Відео дня

Крім того, за словами Гегсета, Іран більше не зможе виробляти ракети, пускові установки та безпілотники. Він підкреслив, що всі відповідні заводи вже "зрівняні з землею".

Також глава Пентагону заявив про успіх американської операції проти Ірану.

"Операція "Епічна Лють" була історичною і нищівною перемогою на полі бою", - сказав Гегсет.

Як США та Іран домовлялися про перемир'я

Раніше Axios писало, що за лаштунками гучних заяв про можливу катастрофу розгорталася дипломатична гра, яка в кінцевому підсумку привела до перемир'я між США та Іраном. За словами джерел, ключову роль у цьому процесі відіграв верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, який дав сигнал рухатися до угоди.

Напередодні дедлайну, встановленого президентом США Дональдом Трампом, у Штатах та Ізраїлі готувалися до масштабної військової ескалації. У цей же час, незважаючи на публічні погрози Трампа про "знищення цивілізації", за лаштунками наростав дипломатичний імпульс.

У виданні підкреслили, що переговори проходили в напруженій і хаотичній атмосфері. Важливу роль у процесі відіграли Пакистан, а також дипломати з Єгипту та Туреччини.

