Іран попросив про перемир'я, - Трамп

Президент США виставив умови для припинення вогню.

Іран подав запит щодо припинення вогню у конфлікті з Ізраїлем і США. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

"Новий президент Ірану, набагато менш радикалізований і набагато розумніший за своїх попередників, щойно звернувся до Сполучених Штатів Америки з проханням про припинення вогню!" - написав він.

Однак сам Трамп не планує припиняти бойові дії, доки Іран не виконає його умови.

"Ми розглянемо це питання, коли Ормузька протока буде відкрита, вільна та безпечна. А до того часу ми будемо стирати Іран дощенту або, як кажуть, відправимо його назад у кам'яну добу", - додав президент США.

Як писав УНІАН, ОАЕ готові долучитися до військової операції США для розблокування Ормузької протоки, яку перекрив Іран. Інші країни Перської затоки також дедалі більше схиляються до силового сценарію та навіть розглядають зміну режиму в Тегерані.

Аналітики зазначають, що для відкриття протоки знадобиться не лише контроль над водним шляхом, а й наземна операція на іранській території, причому ОАЕ можуть відіграти ключову роль завдяки своїй інфраструктурі та військовим можливостям.

Вас також можуть зацікавити новини: